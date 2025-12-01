إعلان

وزير الدفاع: القوات المسلحة كانت وستبقى قوة حكيمة رشيدة تحمي ولا تهدد

كتب : أحمد السعداوي

01:19 م 01/12/2025

الفريق أول عبد المجيد صقر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لمنظومات التسليح والدفاع.

وأضاف "صقر"، خلال افتتاح معرض "إيديكس 2025"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن مصر تمتلك مختلف عناصر القوة، وتستثمر في السلام، فالقوات المسلحة كانت وستبقى قوة حكيمة رشيدة تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر.

ونوه صقر بأن المعرض يتيح فرصةً لعرض أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات متطورة.

وأوضح وزير الدفاع أن انعقاد معرض "إيديكس 2025" في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات وصراعات متشابكة، يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجبًا لا يحتمل التهاون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفريق أول عبد المجيد صقر القوات المسلحة معرض إيديكس

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

هل الوقت مناسب للاستثمار في الذهب؟ خبراء وتجار يجيبون
تفاصيل قرار تجزئة تذكرة أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
تكلفة الكيلو 47 قرشًا.. تعريفة سيارة "كيوت" بديل التوك توك في الجيزة
بعد رفع الحد التأميني.. ما هي قيمة الزيادة في المعاشات ومتى التطبيق؟
إيديكس 2025.. مصر تبدأ رسميًا تصنيع أجزاء من مقاتلة "رافال" محليًا- صورة