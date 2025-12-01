وزير الدفاع: القوات المسلحة كانت وستبقى قوة حكيمة رشيدة تحمي ولا تهدد

قال الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، إن معرض "إيديكس" للصناعات الدفاعية أصبح منصة عالمية أمام الدول والشركات المنتجة لمنظومات التسليح والدفاع.

وأضاف "صقر"، خلال افتتاح معرض "إيديكس 2025"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، أن مصر تمتلك مختلف عناصر القوة، وتستثمر في السلام، فالقوات المسلحة كانت وستبقى قوة حكيمة رشيدة تحمي ولا تهدد، تبني وتعمر.

ونوه صقر بأن المعرض يتيح فرصةً لعرض أحدث ما تم التوصل إليه من تقنيات متطورة.

وأوضح وزير الدفاع أن انعقاد معرض "إيديكس 2025" في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من تحولات وصراعات متشابكة، يجعل الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجبًا لا يحتمل التهاون.