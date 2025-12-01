شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيلمًا تسجيليا عن منظومة الهاوتزر k9A1EGY "صوت الرعد"، خلال معرض إيديكس 2025.

وتعد منظومة المدفعية ذاتية الحركة K9A1EGY، التي تم الحصول عليها من كوريا الجنوبية، واحدة من أقوى منظومات المدفعية ذاتية الحركة العالم.

وتمنح K9A1EGY، الجيوش قدرة نيرانية هائلة في أصعب ظروف الميدان، حيث يتجاوز مداها أكثر من 40 كيلو مترًا، ولديه قدرة على إطلاق عدة قذائف في ثوان معدودة.

واتخذت مصر قرارها الاستراتيجي في فبراير 2022 بالتعاقد على هذه المنظومة المتقدمة، ضمن خطط التطوير المستمر لمنظومات التسليح وتحديث القدرات الدفاعية، في إطار إيمانها بأن قوتها تُبنى بسواعد أبنائها

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد في وقت سابق أهمية امتلاك أحدث القدرات العسكرية، قائلًا: "كل إضافة جديدة تمكن وتزيد من قدرة القوات المسلحة وكفاءتها، لازم نمتلكها".