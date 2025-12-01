طقس الساعات المقبلة.. انخفاض الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس الساعات المقبلة، يشهد استمرار الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة، حيث يسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارا على أغلب المناطق، بينما يميل للحرارة على جنوب الصعيد.



أكدت الهيئة أن الشبورة المائية تتكون حتى التاسعة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة ووسط سيناء، وقد تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى ظهور سحب منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط أمطار خفيفة لكن غير مؤثرة على الأنشطة اليومية، فيما تنشط الرياح أحيانا على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، مما يزيد الإحساس ببرودة الأجواء.

وأوضحت الهيئة أن البحرين المتوسط والأحمر يشهدان حالة من الاعتدال إلى الاضطراب، حيث يتراوح ارتفاع الأمواج في المتوسط بين 1 و1.75 متر، وفي الأحمر بين 2 و2.5 متر.

وأهابت الأرصاد بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب الشبورة، وارتداء الملابس المناسبة لحالة الطقس، خاصة خلال فترات الليل المتأخرة.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي: