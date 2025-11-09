أحمد موسى: مصر الخامس عالميا فى إنتاج الثوريوم النادر

كشف الإعلامي أحمد موسى، أن دول العالم تتنافس من أجل الحصول على المعادن الثمينة والنادرة، وعددها 13 عنصرًا وأحدها اسمه الثوريوم.

وأضاف خلال تقديم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد أن معدن الثوريوم مهم جدًا ومصر تحتل المرتبة الخامسة عالميًا في امتلاكه خلف الهند، البرازيل، إستراليا، أمريكا، موضحًا أن ما يملكه العالم منه 6 ملايين طن.

وأوضح "موسى"، أن احتياطي ما تملكه مصر من الثوريوم 325 ألف طن، مشيرًا إلى أن هذا المعدن النادر يشهد رصد باستخدام الطائرات الحديثة مهمتها قياس ما لدينا من احتياطي في مناطق مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه إذا تم التأكد من وجود كميات إضافية من الثوريوم فإن مصر ستصبح في المركز الأول من حيث امتلاكها معدن الثوريوم.

وواصل أن هذا الملف مهم جدًا وهذه المعلومات بشريات سارة للمصريين، مضيفا أنه تم أخذ عينات لعمل ما يعرف الكعكة الصفراء مثل ما يحدث من اليورانيوم.

وأشار إلى أن مصر متفقة مع روسيا على تزويدها باليورانيوم، لافتا إلى أن الهند لديها مفاعلين يعملان بالثوريوم، والصين تعمل حاليا على إنشاء مفاعل يعمل بالثوريوم.