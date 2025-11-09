وزير الزراعة يكشف حقيقة نفوق مزرعة مواشي بالمنيا بسبب الحمى القلاعية

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الحمى القلاعية في مصر تحت السيطرة التامة، نافيًا ما يتم تداوله حول نفوق أعداد كبيرة من الماشية.

وقال خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن": "إن الدولة تنفذ تحصينات منتظمة ضد المرض رغم وجوده في مصر منذ أكثر من 50 عاماً".

وأشار الوزير إلى وجود ثلاثة أنواع من الحمى القلاعية حالياً وهي A وO وSAT2، كاشفاً عن اكتشاف عترة جديدة SAT1 في مايو الماضي.

وتابع "تمكنا من عزل الفيروس وإنتاج 8 ملايين جرعة لقاح محلي الصنع"، مؤكداً أنه تم تحصين أكثر من 4 ملايين رأس ماشية بين أغسطس وسبتمبر الماضي، بالإضافة إلى تحصين أكثر من 1.9 مليون رأس منذ نهاية أكتوبر في الحملة الحالية.

ونفى الدكتور علاء فاروق بشكل قاطع ما تم تداوله عن نفوق مزرعة كاملة في المنيا، موضحًا أن الفيديو المتداول يعود للهند قبل أكثر من سنتين وكان بسبب تسمم وليس حمى قلاعية.

وأكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوضع في مصر مستقر تمامًا ولا يوجد أي خطورة على المواطنين.

