أحمد موسى: هدف بن شرقي "تاريخي".. وفوز الأهلي كان متوقعًا

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بأداء النادي الأهلي الاستثنائي في كأس السوبر أمام الزمالك.

وقال "موسى"، خلال برنامج "على مسؤوليتي" على قناة صدى البلد، إن المباراة من أقوى لقاءات الفريق الأحمر مؤخرًا، مشيرًا إلى أنها أعادت المتعة للكرة المصرية بعد فترة من التراجع.

وأضاف أن هدف أشرف بن شرقي كان تاريخيًا بكل المقاييس، مشيرًا إلى أن بن شرقي استلم الكرة وثبت عواد قبل تسجيلها على يمينه، مؤكدًا أن عواد في أبو ظبي لكنه كان يتفرج مثلنا"، موضحًا أن الهدف أنسى الجماهير أهدافًا سابقة عديدة.

وتابع موسى أن مروان عطية قدم أفضل مستوياته، مؤكدًا أن الأداء العام للأهلي هو الأمثل منذ عام كامل، مشبهًا الفريق بـ ليفربول الذي يملك كل شيء لكنه لم يحقق نتائج جيدة.

وأكد أنه لم يتابع مباريات الأهلي مؤخرًا بسبب انخفاض المستوى رغم الإمكانيات.

وأشار إلى أن اليوم شهد عودة الأهلي الحقيقي الذي ينتظره الجمهور، موضحًا أن استمرار هذا الأداء سيعيد الثقة ويدفع الفريق محليًا وأفريقيًا.