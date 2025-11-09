عمرو أديب يكشف تفاصيل حصوله على الجنسية السعودية

أكد الإعلامي عمرو أديب أنه أعلن عن حصوله على الجنسية السعودية بدافع الشفافية والوضوح، موضحًا: "هناك كثير من الأشخاص يمتلكون أكثر من جنسية، خليجية أو أمريكية، ولم يعلنوا عنها، لكنني رأيت أنه من الضروري أن أعلن عن حصولي على الجنسية السعودية".

وأضاف أديب خلال حواره ببرنامج "قابل للجدل" على قناة "العربية": "لم يطلب مني أحد الإعلان عن ذلك، وهذا شرف كبير بالنسبة لي، ولم أرغب في إخفائه"، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء بمحض إرادته وبدافع من تقديره للمملكة.

وتابع أديب أن علاقته بالمملكة تمتد لـ3 عقود، مضيفًا: "مسيرتي الإعلامية تمتد 30 عامًا في مؤسسات سعودية، مما أكسبني معرفة وثقافة المذاق السعودي بشكل مباشر"، مؤكدًا أن هذه الخبرة الطريقة ساهمت في فهمه العميق للمجتمع السعودي.

وعن محاولة الاغتيال التي تعرض لها، قال الإعلامي عمرو أديب: "عندما قامت ثورة 2011 ظهر أحد الأشخاص وقال أنا اللي رميت ميه نار على عربية أديب"، مشيرًا إلى أن الحادث وقع في وضح النهار.

وأكد أن الفيديو الذي يوثق الحادثة لا يزال موجودًا، معقبًا: "مية النار دي اترمت الساعة 2 الظهر في أكثر ميادين الجيزة ازدحامًا، سمعت صوت الصلب وهو بيططق"، مؤكدًا أنه "لا يساوي شيئًا من الناحية السياسية ولا يمثل وزنًا سياسيًا".

اقرأ أيضًا:

صور.. مصادرة عدد من مركبات التوك توك بالقاهرة تنفيذًا لقرار حظر السير

مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يضلل التغطية الإعلامية لغزة