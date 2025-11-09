شريف عامر: أنا رجعي ولا أستخدم الذكاء الاصطناعي إلا في هذا الأمر

استعدادًا لرمضان.. وزير التموين يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة توافر السلع

كتب- عمرو صالح:

كشف الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، عن رأيه في استخدام الذكاء الاصطناعي بالإعلام.

وقال عامر خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام: "زملائي في الإعداد كثيرًا ما ينصحونني باستخدام الذكاء الاصطناعي لجمع المعلومات التي تُساعدني في العمل الإعلامي، لكنني لم أتبع هذا النمط على الإطلاق لعدم دقة محتواه".

وأوضح عامر أنه يستخدم الذكاء الاصطناعي في التعرف على أنواع السيارات فقط، ويخاف بشدة من استخدامه في عمله الإعلامي خشية الاعتماد عليه في المستقبل.

وقال عامر: أخشى أن يعتقد البعض أنني رجعي لأن آرائي الخاصة بالكثير من المستجدات الإعلامية تميل إلى الرأي الكلاسيكي.

وحول ضرورة تطوير المذيع لأدواته حتى يواكب العصر الرقمي، أشار عامر إلى أن هذه الأمور تقع على عاتق المؤسسات الإعلامية التي يعمل بها المذيعون، ولا يمكن للمذيع أن يفعل كل شئ بمفرده.

وجاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الختامية لمنتدى مصر للإعلام 2025، التي تنعقد تحت عنوان "هل نحن على الطريق الصحيح؟".