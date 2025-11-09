شهدت مصر، اليوم الاحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعطاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة / العلمين / مطروح" في المرحلة الأولى منه في نطاق أكتوبر، كما أعلنت هيئة الأرصاد حالة الطقس خلال الفترة المقبلة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

أول صور للسيارات الكهربائية المُجمعة في مصر

شهدت الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، المقامة اليوم، الكشف عن السيارات الكهربائية التي تم تجميعها في مصر.

وجاء ذلك خلال افتتاح المعرض، الذي أقيم بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، وعدد من الوزراء والمسؤولين، حيث تفقد مدبولي نماذج السيارات الكهربائية الجديدة التي تم تجميعها محليًا داخل مصانع مصرية بالتعاون مع شركات عالمية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وزير الكهرباء لـ"مصراوي": تحصيل 13 مليار جنيه سرقات تيار خلال 20 شهرًا

كشف الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن نجاح شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية في تحصيل نحو 13 مليار جنيه خلال عام و8 أشهر، مقابل قيمة محاضر سرقات التيار الكهربائي التي تم ضبطها بمعرفة الإدارات المختصة في الشركات التابعة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدبولي يعطي إشارة بدء التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع

أعطى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إشارة بدء التشغيل التجريبي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع "السخنة / العلمين / مطروح" في المرحلة الأولى منه في نطاق أكتوبر.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهند كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، للقطار "فيلارو"، المعروض في الساحة الخارجية للمعرض والمؤتمر الدولي للنقل الذكي ضمن تفقد عدد من وسائل النقل المختلفة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

مدينة عالمية في الساحل الشمالي.. الديار القطرية تكشف تفاصيل مشروع علم الروم

قال الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وإفريقيا بشركة الديار القطرية، إن مشروع "علم الروم" في الساحل الشمالي يعد واحدًا من أكبر وأهم استثمارات الشركة خارج قطر، مؤكدًا أن اختيار المنطقة جاء لما تتمتع به من مقومات طبيعية استثنائية وشواطئ تُعد من أجمل ساحل البحر المتوسط.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

شبورة كثيفة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 10 نوفمبر إلى الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، فيما يميل الطقس للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، دون تأثيرات كبيرة على الحالة الجوية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

بدء تشغيل القطار السريع من حدائق أكتوبر بحضور رئيس الوزراء

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي السريع لمنطقة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة النقل، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين بالمشروع.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض ومؤتمر النقل الذكي لمتابعة الأعمال، وشهد خلال الزيارة استعراض أول سيارة كهربائية يتم تجميعها في مصر داخل المصنع.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟

أكد الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، أنه اقترب من تحقيق أمنيتين؛ الأولى هي الكشف عن مقبرة إمحتب عبقري العمارة الذي بني هرم زوسر أول هرم في التاريخ وأول من حول البناء من الطوب اللبن للبناء بالحجر، مؤكدا أن الكشف عن مقبرته سيكون أهم اكتشاف أثري وربما أعظم من اكتشاف مقبرة توت عنخ آمون، وأن لديه أدلة على وجود هذه المقبرة، والأمر الثاني هو العثور على مقبرة الملكة نفرتيتي في وادي الملوك.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

صور.. مصادرة عدد من مركبات التوك توك بالقاهرة تنفيذًا لقرار حظر السير

قال بيان صادر عن محافظة القاهرة، إن إبراهيم صابر محافظ القاهرة، شدد على جميع رؤساء الأحياء التنسيق مع الإدارة العامة للمرور، لشن حملات يومية لإيقاف مركبات التوك توك المخالفة لخط السير والتحفظ عليها بالأحياء، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات المقررة قانونا قبلها بالعرض على الجهات القضائية المختصة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

وفاة الدكتور زغلول النجار بالأردن بعد صراع مع المرض

توفى عصر الأحد، بالأردن الدكتور زغلول النجار، الباحث في علوم الجيولوجيا، بعد صراع مع المرض.

وأعلنت الصحفة الرسمية للدكتور زغلول النجار على فيسبوك، قبل قليل، أن صلاة الجنازة ستقام غدا الاثنين 10-11 بمسجد أبو عيشة - طريق المطار بعد صلاة الظهر، على أن يُدفن الفقيد في مقبرة أم القطين، كما سيكون العزاء للرجال والنساء في قاعات مسجد أم يحيى الزبن - أم أذينة، يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة العصر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا