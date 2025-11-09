مراسلة "القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يضلل التغطية الإعلامية لغزة

كتب- عمرو صالح:

كشفت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية" في قطاع غزة، استراتيجية تعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع الصحفيين والمراسلين الحربيين المكلفين بتغطية الحرب على غزة.

وقالت أبو شمسية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، على هامش مشاركتها في منتدى مصر للإعلام: إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يتبع أيديولوجية مضللة لواقع الحرب شهدها قطاع غزة خلال السنوات الأخيرة، موضحة أن شاغل كبار الضباط كان هو تغطية الحرب بأسلوب يخفي كافة الجرائم الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال.

وأوضحت أبو شمسية أنها تلقت دعوة من الجيش الإسرائيلي لتغطية العمليات العسكرية التي يقوم بها في القطاع، وكان من بين شروطه إطلاع الجيش الإسرائيلي على ما يتم تغطيته، سواء فيديو أو صور أو كتابة، قبل النشر وذلك من أجل خدمة مصالحهم وتدليس الحقائق، مؤكدة أنها رفضت الدعوة بشكل قاطع.

وحول تغطيتها للاحتجاجات والمظاهرات التي ظهرت في شوارع تل أبيب ضد حكومة نتنياهو، قالت أبو شمسية: "عندما كنت أذهب لتغطية الاحتجاجات، كنت أتعرض لمضايقات من الشرطة الإسرائيلية والمستوطنين، وعندما كنت أحاول الاستعانة برجال الأمن كان ردهم: 'دي أرض إسرائيلية ويعملوا ما بدهم مع أي حد، لو مش عاجبك اتركي إسرائيل"، مؤكدة على تطرف المجتمع الإسرائيلي وعنصريته.

وحول الأوضاع الحالية داخل إسرائيل، قالت أبو شمسية: إن تعمد حكومة اليمين المتطرف لاستمرار الحرب زاد من حدة الانقسام بالداخل الإسرائيلي، حيث تراجعت شعبية نتنياهو لمستويات متدنية للغاية بسبب تعمده لاستمرار الحرب وعدم التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.