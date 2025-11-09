وفاة الدكتور زغلول النجار بالأردن بعد صراع مع المرض

توفى عصر الأحد، بالأردن الدكتور زغلول النجار، الباحث في علوم الجيولوجيا، بعد صراع مع المرض.



وأعلنت الصحفة الرسمية للدكتور زغلول النجار على فيسبوك، قبل قليل، أن صلاة الجنازة ستقام غدا الاثنين 10-11 بمسجد أبو عيشة - طريق المطار بعد صلاة الظهر، على أن يُدفن الفقيد في مقبرة أم القطين، كما سيكون العزاء للرجال والنساء في قاعات مسجد أم يحيى الزبن - أم أذينة، يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة العصر.