إعلان

وفاة الدكتور زغلول النجار بالأردن بعد صراع مع المرض

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

03:35 م 09/11/2025

الدكتور زغلول النجار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

توفى عصر الأحد، بالأردن الدكتور زغلول النجار، الباحث في علوم الجيولوجيا، بعد صراع مع المرض.


وأعلنت الصحفة الرسمية للدكتور زغلول النجار على فيسبوك، قبل قليل، أن صلاة الجنازة ستقام غدا الاثنين 10-11 بمسجد أبو عيشة - طريق المطار بعد صلاة الظهر، على أن يُدفن الفقيد في مقبرة أم القطين، كما سيكون العزاء للرجال والنساء في قاعات مسجد أم يحيى الزبن - أم أذينة، يومي الاثنين والثلاثاء بعد صلاة العصر.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدكتور زغلول النجار الأردن المرض

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بث مباشر.. بيراميدز وسيراميكا كليوباترا في كأس السوبر
قبل التصويت.. اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)
زاهي حواس اقترب من مقبرته.. من هو إمحتب سيد النحاتين؟
تقرير- الدولار عالميا قد ينخفض 40% مع تحول نقاط القوة إلى ضعف
الفيروس المخلوي.. ما خطورته على الرُضع وكبار السن؟
"شاهد مجانا".. الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر