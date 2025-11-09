بدء تشغيل القطار السريع من حدائق أكتوبر بحضور رئيس الوزراء



شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إطلاق التشغيل التجريبي لمشروع القطار الكهربائي السريع لمنطقة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة النقل، وعدد من القيادات التنفيذية والمسؤولين المعنيين بالمشروع.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض ومؤتمر النقل الذكي لمتابعة الأعمال، وشهد خلال الزيارة استعراض أول سيارة كهربائية يتم تجميعها في مصر داخل المصنع.



وجاءت الجولة على هامش افتتاح الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجيستيات والصناعة، والذي يضم أحدث الابتكارات في مجالات النقل المستدام.



وخلال الفعاليات، تفقد رئيس الوزراء نماذج من الأتوبيسات والتاكسي الكهربائي، بالإضافة إلى مشروع المونوريل والقطار الكهربائي السريع، حيث تم الكشف عن أول صور للقطار الكهربائي السريع الذي يعد من أهم مشروعات النقل الحديثة في مصر.



