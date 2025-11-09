شبورة كثيفة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الإثنين 10 نوفمبر إلى الجمعة 14 نوفمبر 2025، حيث يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، وحار على جنوب الصعيد، فيما يميل الطقس للبرودة ليلًا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وقالت الهيئة إن الفترة المقبلة ستشهد شبورة مائية كثيفة من الرابعة حتى التاسعة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، محذرة من انخفاض الرؤية الأفقية وقد تصل لحد الخطورة على بعض الطرق.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن السحب المنخفضة ستظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، دون تأثيرات كبيرة على الحالة الجوية.

وأشارت النشرة إلى درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام الخمسة المقبلة، والتي تسجل على سبيل المثال في القاهرة الكبرى:

– الإثنين: 28 عظمى / 21 صغرى.

– الثلاثاء: 27 عظمى / 19 صغرى.

– الأربعاء: 27 عظمى / 18 صغرى.

– الخميس: 27 عظمى / 18 صغرى.

– الجمعة: 27 عظمى / 18 صغرى.

وأكدت الهيئة ضرورة اتخاذ الحيطة أثناء القيادة في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة الكثيفة، مع متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس.





