ننشر ضوابط إبرام عقد العمل غير محدد المدة وفقا للقانون الجديد

كتب- عمرو صالح:

حدد قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط المنظمة لإبرام عقد العمل غير محدد المدة، باعتباره من أكثر أنماط التعاقد انتشارا بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاعات المختلفة.

وحسب المادة (۸۸) من قانون العمل يُعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه فى الحالات الآتية:

١- إذا كان غير مكتوب.

٢- إذا لم ينص العقد على مدته.

3- إذا كان مبرمًا لمدة محددة واستمر الطرفان فى تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.

والمادة (٨٦) تسرى أحكام هذا الفصل على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.

وفى المادة (۸۷) يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضى ذلك كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.