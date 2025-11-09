حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، عددًا من العقوبات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية لمجلس النواب، التي ستنطلق داخل البلاد اليوم الأحد.

ونصت المادة (58) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا أو الأمانة العامة أو رؤساء لجان الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة أو الفرعية، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان ذلك بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.