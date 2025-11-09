إعلان

الحبس المشدد.. تعرف على عقوبة تعطيل عمل القضاة أثناء الانتخابات البرلمانية

كتب : نشأت علي

08:00 ص 09/11/2025

مجلس النواب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، عددًا من العقوبات التي تضمن سلامة العملية الانتخابية لمجلس النواب، التي ستنطلق داخل البلاد اليوم الأحد.

ونصت المادة (58) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على معاقبة كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس وأعضاء اللجنة العليا أو الأمانة العامة أو رؤساء لجان الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية، أو رئيس وأعضاء اللجنة العامة أو الفرعية، بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات، إذا كان ذلك بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص ولم يبلغ بذلك مقصده.

فإن بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن، وتكون العقوبة السجن المشدد إذا صدر من الجاني ضرب أو جرح نشأت عنه عاهة مستديمة، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا أفضى الضرب أو الجرح إلى الموت.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون مباشرة الحقوق السياسية العملية الانتخابية مجلس النواب السجن المؤبد انتخابات مجلس النواب 2025

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

- الافتتاح غدا.. 15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل
لقاء ترامب والشرع.. ما الملفات المطروحة على الطاولة؟