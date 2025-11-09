أكد الخياط هشام الشرقاوي، مصمم جلباب عمرو أديب أن تكلفة الجلابية تصل إلى 8000 جنيه، موضحًا أن سعر قماش الصوف الإنجليزي بـ5500 جنيه بالإضافة إلى 2500 تكلفة التفصيل، مشيرًا إلى أن الصديري والشال يرفعان التكلفة إلى 15 ألف جنيه.

وقال الشرقاوي في تصريحات لـ مصراوي أن أديب (المعروف بميوله الزملكاوية) ارتداها مقلوبة عمدًا لجلب الحظ في مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك.

وأشار إلى اعتقاد المصريين القدماء بلبس الملابس مقلوبة، مؤكدًا أنه كان يفضل ارتداءها بالمعدول لإظهار الصنعة الدقيقة.

وتابع الشرقاوي قائلًا إنه أنهى الجلابية في 24 ساعة رغم أن التفصيل يستغرق شهرين.

وأكد أنه تابع ترند "الراجل المحترم" بالجلابية في المتحف، مشيرًا إلى عدم فهم الهجوم عليه، موضحًا أنه "لا توجد بدلة بـ8000 جنيه بنفس سعر الجلابية، فالجلباب الكامل قد تصل تكلفته إلى 15 ألف جنيه دون العباءة".