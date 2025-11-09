"مستقبل وطن" يشكر المصريين بالخارج على مشاركتهم بانتخابات النواب

كتب- نشأت علي:

توجه النائب محمود حسين، أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، بالشكر لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، في مختلف دول العالم، على الإقبال الكبير في التصويت خلال انتخابات مجلس النواب، التي انطلقت أمس بالخارج.

وقال أمين أمانة المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن، إن ما شهدناه من اقبال كبير في التصويت في انتخابات مجلس النواب، مشهد حضاري وطني بكل معنى الكلمة، سطره أبناء مصر في الخارج خلال اليومين السابقين في مشاركتهم الفعّالة في الاستحقاق الدستوري "انتخابات مجلس النواب"،مؤكدين للعالم أجمع أن الانتماء للوطن لا تحده المسافات، وأن المصري يظل دائمًا عند نداء الوطن.

ووجه النائب محمود حسين، التحية والتقدير لأبنائنا في الخارج على وعيهم واستجابتهم السريعة لنداء الدولة، ومشاركتهم المشرفة التي تعكس عمق الانتماء وروح الوطنية الأصيلة قائلا :"قدم باسمي واسم أمانه المصريين بالخارج بحزب مستقبل وطن بالشكر والتقدير لكل مصري ومصرية بالخارج جسّدوا صورة مصر الحقيقية في أبهى صورها".