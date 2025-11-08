أكد المهندس أيمن قره، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، أن السوق المصري يتوافر به 70 مليون عبوة زيت طعام مدعمة، مشيراً إلى أن هذه الكمية تكفي احتياجات أكثر من 95% من المواطنين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر" أن الدولة تبيع العبوة المدعمة بسعر 30 جنيهاً للعبوة 800 مللي، و27 جنيهاً للعبوة 700 مللي.

وأوضح قره أن الشركات الخاصة اضطرت للخروج من المبادرة التي كانت تلتزم فيها بأسعار محددة بسبب ارتفاع أسعار الخام عالميًا.

وتابع: "نستورد 90% من الزيوت من البورصات العالمية، وشهدت الأسعار ارتفاعاً بنسبة 15% من مايو حتى نوفمبر الماضي"، مؤكدًا أن الشركات لم تعد قادرة على تحمل هذه الفروق السعرية خاصة في ظل المنافسة الشديدة مع المنتج المدعم.

وأشار عضو غرفة الصناعات الغذائية إلى أن هوامش ربح الشركات في قطاع الزيوت ضعيفة جدًا، موضحًا: "صافي ربح الشركة يتراوح بين 1% إلى 3% فقط"، معتبرًا أن هذه النسب لا تتناسب مع حجم المخاطرة والتكاليف.

وأضاف أن بعض الشركات كانت تبيع بأقل من التكلفة خلال الفترة الماضية.

ورداً على سؤال حول تأثير انخفاض سعر الدولار، أكد قره أن الاستقرار النسبي للدولار عند 47-48 جنيهاً لم يؤثر بشكل كبير على الأسعار، مشيرًا إلى أن الزيادة في أسعار الخام عالمياً بلغت 7% منذ بداية المبادرة.

ونصح المهندس أيمن قره، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بتقليل استهلاك الزيت في الطهي، معترفاً بصعوبة تنفيذ هذه النصيحة في ظل العادات الغذائية للمصريين الذين يعتمدون على القلي في طهي معظم الأطعمة.