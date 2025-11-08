أعربت الرسامة الدنماركية ليزا لاك نيلسن عن سعادتها بزيارة مصر بعد شهور من واقعة سرقة أعمالها الفنية، قائلة: "لم أكن أعرف الكثير عن مصر من قبل، لكنني فوجئت بحفاوة شديدة لدى وصولي للمطار"

وأضافت خلال ظهورها في برنامج "الحكاية": "أشعر بالسعادة والامتنان لهذه الدعوة من محافظ البحر الأحمر، لقد تشكلت لدي فكرة إيجابية عن مصر، قابلت أناسًا لطفاء للغاية، أنا محاطة بالفن وأناس يعيشون من أجله، إنه المكان المناسب لي".

وأشارت الفنانة الدنماركية إلى أنها تتعاطف مع جميع الفنانين الذين يتم سرقة أعمالهم، موضحة: "سرقة الحقوق الفكرية هي جريمة تؤذي الناس".

وتابعت قائلة: "أنا أتحدث باسم جميع الفنانين الآخرين الذين يتم نسخ أعمالهم، فهناك خطر حقيقي في نشر أعمالنا على الإنترنت".

وأكدت نيلسن أنها لا تحمل أي مشاعر سلبية تجاه الفنانة التي سرقت أعمالها، قائلة: "ليس لدي أي مشكلة على الإطلاق، لا أحمل أي مشاعر سيئة تجاهها".

وأضافت: "ليس من حقي أن أقرر ما إذا كان يجب على شخص في مصر رفع دعوى قضائية، هذا يعتمد على قوانين مصر".

ونصحت نيلسن بأن تكون هذه الحادثة "منارة" لتسليط الضوء على مشكلة سرقة الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن "المسامحة وحدها قد تشجع على تكرار هذه الأفعال".