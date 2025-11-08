أعلن الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، عن تمديد ساعات العمل في قاعات العرض بالمتحف حتى التاسعة مساءً يومي السبت والأربعاء من كل أسبوع.

خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الصورة" مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة "النهار"، أكد غنيم أن مواعيد الزيارة العادية ستكون من التاسعة صباحًا حتى السادسة مساءً، باستثناء هذين اليومين اللذين شهدا إقبالًا كبيرًا من الزوار.

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف المصري الكبير، أن اختيار هذين اليومين تحديدًا جاء نتيجة تنسيق كامل مع المتاحف الأخرى في القاهرة.

وأشار إلى أن هذا التنسيق يشمل متحف التحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية، نظرًا لأن جميعها يتبع وزارة السياحة والآثار، مما يستدعي تنظيم المواعيد بشكل لا يؤثر على أي منها.

وتابع: "ماينفعش أضر المتاحف الأخرى، وبالتالي لابد من تنسيق المواعيد"، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين المنظومة المتحفية في القاهرة وضمان أفضل خدمة للزوار دون تضارب في المواعيد.

ورداً على استفسار الحديدي حول جاهزية خدمات الصيانة لاستيعاب الزيادة في أعداد الزوار، أكد غنيم أن شركة الصيانة تعمل على أعلى مستوى من الكفاءة.

وأضاف أن التحدي الحقيقي لا يتمثل في الطاقة الاستيعابية للمتحف، بل في إدارة تدفق الزوار خلال ساعات الذروة، مما دفع الإدارة لاتخاذ هذا القرار حفاظًا على سلامة الزائرين وقاعات العرض.