أكدت الكاتبة الصحفية سيلفيا النقادي، رئيسة تحرير كتاب "الطريق إلى الخلود"، أن هذا الإصدار الثقافي الفريد يقدم شرحًا وافيًا للدلالات وراء الكتابات على جدران المعابد المصرية القديمة.

وأشارت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد" إلى أن نقل آثار المتحف المصري الكبير استغرق نحو مليوني ساعة عمل، مما يعكس الضخامة الاستثنائية للمشروع.

وتابعت النقادي موضحة المحتوى الثري للكتاب، حيث قالت: "يضم الكتاب 24 فصلاً متكاملاً يحكي قصة الحضارة المصرية عبر العصور".

وأضافت أن هناك فصولاً مخصصة تتناول بالشرح كيفية استمرار تأثير الحضارة المصرية حتى اليوم، وتأثيرها الواضح على الفنون والثقافات العالمية المختلفة.

وأكدت الكاتبة الصحفية على القيمة التاريخية الفريدة للكتاب، مشيرة إلى أن توقيت إصداره تزامن مع الحدث العالمي الكبير المتمثل في افتتاح المتحف المصري الكبير.

وتابعت قائلة: "لقد شهد العالم بأكمله هذا الافتتاح التاريخي، ولا يزال الآلاف يتوافدون لزيارة المتحف"، لافتة إلى أن العديد من الأعمال الفنية العالمية استلهمت إبداعاتها من التراث الفني المصري القديم.

وأشارت النقادي إلى الجهد الكبير الذي بذله فريق العمل المتخصص في إعداد هذا الإصدار، موضحة أن الكتاب مكتوب باللغة الإنجليزية ويبلغ وزنه 4 كيلوجرامات.