أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM BENJAMIN مؤشر إيجابي قوي لعودة الاستقرار الملاحي.

وقال ربيع، خلال مداخلة هاتفية مع عزة مصطفى، ببرنامج "الساعة 6" على قناة الحياة، إن السفينة القادمة من بريطانيا إلى ماليزيا عبرت بعد توقف منذ أكتوبر 2023 بسبب التوترات، مشيرًا إلى أن استقرار غزة بعد مؤتمر شرم الشيخ شجع الشركات على العودة.

وأضاف أن سياسة التخفيضات التسويقية في مايو الماضي جذبت السفن الضخمة، مشيرًا إلى خصم 15% للحمولات فوق 130 ألف طن، مؤكدًا أن هذه الخطوة حفزت حركة الملاحة وأعادت الثقة في الممر العالمي.

وتابع ربيع أن 30 سفينة عملاقة عبرت منذ التخفيض. وأكد أن إيرادات الرسوم بلغت 32 مليون دولار، مشددًا على نجاح الاستراتيجية الجديدة في تعزيز الإيرادات.

وأكد أن الحمولات ارتفعت 16% والعائد الدولاري 17% من أكتوبر 2024 إلى 2025، مشيرًا إلى أن عبور السفينة بسلام عبر مضيق المندب رسالة طمأنة للخطوط الملاحية.