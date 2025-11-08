وزير الصحة يتابع تطوير خدمات ومعامل مستشفيات القطاع العلاجي

كتب- أحمد جمعة:

ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة خطط تطوير خدمات العلاج الطبيعي ومعامل التحاليل الطبية في مستشفيات القطاع العلاجي، وذلك بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بإنشاء مراكز تخصصية وتأهيلية شاملة للعلاج الطبيعي، تقدم خدمات متكاملة وفق أحدث البروتوكولات العلاجية العالمية، تغطي جميع التخصصات، ومنها:

- تأهيل الإصابات العضلية والهيكلية.

- التأهيل ما بعد الجراحات.

- التأهيل الرياضي.

- تأهيل إصابات الجهاز العصبي.

- تأهيل المرأة والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

- تأهيل الجهاز التنفسي والدوري.

- تأهيل كبار السن.

- العلاج المائي.

- خدمات طبية مكملة تشمل: (عيادات الأسنان - الأشعة - التحاليل الطبية).

وأضاف "عبد الغفار"، أن هيكلة المراكز تشمل: عيادات خارجية، غرف إقامة، وحدات علاج طبيعي ومائي، غرف علاج وظيفي وتخاطب، عيادة تغذية علاجية، عيادات مسنين، قسم الأطراف الصناعية والجبائر، صيدلية، معمل تحاليل، ووحدة أشعة.

وقال إن الوزير حدد 5 محافظات كأولوية لإنشاء هذه المراكز، تشمل: الإسكندرية، المنيا، بني سويف الجديدة، البحيرة، والشرقية.

ووجه الوزير، بمتابعة دورية لصيانة الأجهزة في جميع مراكز العلاج الطبيعي على مستوى الجمهورية، ورصد أعداد الترددات وتحليل مؤشرات الأداء، وتدريب مستمر للأطباء على أحدث الأجهزة والتقنيات، واعتماد بروتوكولات علاجية موحدة، وتعزيز التنسيق بين أخصائي العلاج الطبيعي والطبيب المعالج لضمان تكامل الخطة العلاجية وتحقيق أفضل النتائج.

وتابع "عبد الغفار"، أن الوزير ناقش تشكيل فريق مركزي لإدارة معامل المستشفيات بالقطاع العلاجي، بهدف توفير خدمات معملية متنوعة حسب الاحتياجات المحلية، وتحقيق تغطية شاملة واستمرارية الخدمة، وتطوير الخدمات لمواكبة التطورات في مجال التحاليل الطبية، وتطبيق نظام معلومات متكامل لإدارة المعامل الإكلينيكية (LIMS)، وبناء قدرات الكوادر الفنية والإدارية من خلال برامج تدريب متقدمة.

ونوه أن الاجتماع استعرض جهود الإدارة العامة للشئون الصيدلية في تغطية احتياجات الوزارة بالكامل، والاعتماد على الأصناف المحلية بنسبة عالية، وتطبيق مبادئ الإدارة الفعالة للمخزون الطبي.

كما اطلع الوزير، على جدول الصيانة الدورية لأجهزة الأسنان في المستشفيات والوحدات الصحية، موجهًا بالإبلاغ الفوري عن أي نواقص في المستلزمات أو الخامات، وتكثيف التدريب المستمر لرفع الكفاءة التشغيلية.

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير لشئون المستشفيات، والدكتور محمد عبدالحكيم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتوره علياء الغمراي، مدير عام الإدارة العامة لشئون المستشفيات، والدكتورة هبة ترك، مدير إدارة المعامل بقطاع الطب العلاجي، والدكتورة نيفين عوني، مدير إدارة العلاج الطبيعي بقطاع الطب العلاجي، والدكتورة رانيا منير، مدير إدارة المستشفيات النموذجية بقطاع الطب العلاجي، والدكتورة منى إبراهيم، مدير إدارة الأسنان بقطاع الطب العلاجي، والدكتورة هاجر عادل، مدير غرفة الدواء بقطاع الطب العلاجي.

