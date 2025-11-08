كتب- محمد شاكر:

كتبت الإعلامية سمر فودة، ابنة المُفكر والمؤرخ فرج فودة، فصل النهاية في الأزمة التي فجرتها بسبب منشور لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، انتقدت خلاله صورة لرجل وزوجته من الصعيد، مرتدين الجلباب الصعيدي داخل المتحف المصري الكبير، بالاعتذار عن المنشور وحذفه.

بدأت القصة بانتشار واسع لصورة عم رشاد وزوجته، من قرية خوالد أبو شوشة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، حيث حضرا من الصعيد أول أيام افتتاح المتحف للجمهور يوم 4 نوفمبر الجاري يرتديان الجلباب الصعيدي.

أثارت الصورة، تفاعلًا واسعًا وتصدرت التريند، ولقيت ثناء الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرها المتابعون مثالًا للإقبال الجماهيري على المتحف، والانتماء للحضارة المصرية القديمة.

إلا أن الإعلامية سمر فودة، قررت السباحة ضد التيار، وانتقدت الجلباب الصعيدي بشدة، حيث نشرت صورة عم رشاد وزوجته وأرفقتها بتعليق أثار غضب الآلاف قائلة: "أحب أؤكد أنهم لا يمثلون مصر جملة وتفصيلًا".

وأضافت: "يعني الرئيس وكم المصريين اللي اشتغلوا على افتتاح المتحف وإظهاره بأكبر صورة حضارية متقدمة متطورة عايزين تلغوه وتشوهوه بصورة زي دي لا تعبر عن ثقافتنا وهويتنا!".

وتابعت: "ما تتلموا أنتوا الأول.. وأيوه الموضة كانت بتنزل في مصر قبل ما تنزل في فرنسا.. عادل إمام قالها في عمارة يعقوبيان لو مذاكرتوش تاريخ.. بذمتكم دي صورة تمثل مصر 2025 وعايزينها تلف العالم؟".

عاصفة غضب ضد سمر فودة

المنشور فجر عاصفة من الغضب ضد سمر فودة، وأثار ردود أفعال ضخمة ضدها.

وعبر النشطاء عن غضبهم من تصريحات سمر فودة، التي انتقدت فيها عم رشاد مرتدي الجلابية الصعيدي فقالت: "إحنا مش هذا الزي.. مصر فساتين الأربعينيات والخمسينات وشياكة رجالها"، الأمر الذي دفع العديد من النشطاء لمهاجمة سمر، وتأكيدهم أن الجلابية الصعيدي من التراث المصري.

بلاغ ضد سمر فرج فودة

لم يقف الأمر عند هذا الحد، حيث تقدم هيثم محمد بسام، المحامي بالنقض، ببلاغ رسمي إلى النائب العام، ضد سمر فرج فودة، متهمًا إياها بإهانة جموع الشعب المصري والتنمر على فئة من فئاته عبر منشورات على منصات التواصل الاجتماعي.

وجاء في البلاغ أن المشكو ضدها تمتلك حسابات نشطة على فيسبوك وإنستجرام، وأنها نشرت عبارات مسيئة عقب تداول صورة لرجل وسيدة من أبناء الريف المصري التقطت خلال احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر 2025.

وأوضح مقدم البلاغ، أن الصورة لاقت إعجاب الملايين باعتبارها تعبيرًا عن وحدة المصريين بكل أطيافهم، إلا أن المشكو ضدها سخرت من ملابس الرجل وزوجته بشكل حمل تمييزًا وتنمرًا واضحًا، ما أثار استياء واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي.

عم رشاد: الجلباب الصعيدي رمز الأصالة

من جانبه أكد عم رشاد، أن الجلباب الصعيدي رمز الأصالة والفخر لكل صعيدي، وأنه لم يشعر للحظة أن ملابسه تقلل من حضارة أو مظهر مصر، بل العكس تمامًا، فهي تعبير عن هوية المصري الأصيل.

وأضاف في تصريحات صحفية: مراتي كانت لابسة لبس محترم ومحتشم، وأنا كنت لابس جلابيتي اللي بلبسها دايمًا.. والجلابية مش مجرد لبس.. دي فخر الصعيد كله، ومهما نروح أو نيجي هتفضل الجلابية تاج على راس كل صعيدي.

معركة جلباب المتحف المصري الكبير تنتهي بالاعتذار

بعد الهجوم عليها، حذفت سمر فودة المنشور المثير للجدل، وكتبت عبر صفحتها على موقع "فيسبوك": أولًا قبل أي شيء أعتذر عن أي شيء قد مس قلوب المصريين بالسلب، أعتذر للزوجين فهم بالتأكيد فخر لنا جميعًا.. مسحت البوست لأن الناس لم تتفهم وجهة نظري، وهو شيء مقبول ومتعارف عليه".

وأكدت فخرها بأصولها "الفلاحية": أهلي فلاحين، وفخورة بهذا الشيء، وشرف عظيم أن أصولي من الفلاحين، مشيرة إلى أن والدها كان يرتدي الجلباب الأبيض دائمًا.

وتابعت: كانت هناك صورة نمطية للفلاحة المصرية مبهجة وجميلة، وكانت بنات بحري تربط الملاية والإيشارب بألوان مرصعة ومبهجة، مشرفة ورقيقة. نحن لنا ثقافة وهوية مختلفة وجميلة.

وأكملت: درست مادة كاملة لتسويق مصر دوليًا وعالميًا، وربما هذا ما جعلني أكتب عن الأمر، جلست على الأرصفة مع رجال محترمين لا يلبسون إلا الجلابية، وهذا فخر وشرف.. مصر تحمل كل الأزياء وكأنها عالم صغير داخل العالم الكبير.

