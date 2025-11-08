جامعة حلوان تستضيف حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي

كتب- عمر صبري:

تستضيف جامعة حلوان، حملة للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بتنظيم من قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة بالتعاون مع وزارة الصحة، وتحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، والدكتور وليد السروجي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الجامعة، في بيان، أن الحملة ستُقام خلال الفترة من الأحد 9 نوفمبر حتى الخميس 13 نوفمبر، من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، أمام كلية العلوم - جامعة حلوان.

وتهدف الحملة إلى تشجيع السيدات على إجراء الفحوصات الدورية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، لما لذلك من أهمية بالغة في تعزيز فرص العلاج والشفاء.

وتتضمن الفعاليات تقديم خدمات الكشف المجاني، إلى جانب توزيع مطويات توعوية وإجراء لقاءات تثقيفية مع متخصصين في المجال الطبي.

وأعربت جامعة حلوان، عن فخرها باستضافة هذه المبادرة الوطنية، مؤكدة أن صحة المرأة تحتل أولوية قصوى لديها، وتسعى دائمًا إلى دعم الجهود الرامية إلى تحسين جودة الحياة للمجتمع المصري.

