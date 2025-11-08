إعلان

الرئيس التنفيذي للمتحف الكبير يكشف مفاجأة بشأن مقتنيات توت عنخ آمون

كتب : محمد شاكر

01:07 م 08/11/2025
كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

قال الدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير، إن المتحف تكلف ما يزيد على 1.2 مليار دولار.

وأضاف "غنيم"، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، اليوم: هذا المتحف سيخلق نوعًا جديدًا من السياحة لم تكن موجودة في مصر، عن طريق التسويق لمصر بشكل غير مباشر وسيكون أثره على الاقتصاد المصري عظيم.

وتابع "غنيم": ما يميز المتحف هو سيناريو العرض المتحفي، خاصة قاعة توت عنخ آمون، ومن المؤكد أن جميع مقتنيات الملك الذهبي لن تخرج من المتحف لمدة تزيد على 40 عامًا على الأقل.

وأكمل: أي قطعة بالمتحف الآن، لن تخرج في أي معارض خارجية الآن، وهذا قرار لا نقاش فيه، ماينفعش أشيل قطعة من مكانها الآن، مؤكدًا أن ساحات العرض الأساسية لن يكون بها تغيير في الفترة.

المتحف المصري الكبير أحمد غنيم توت عنخ آمون منتدى مصر للإعلام

