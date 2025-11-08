رئيس المتحف المصري الكبير: نرفع شعار "الزبون دايمًا على حق"

15 صورة من داخل وخارج محطات مونوريل شرق النيل قبل افتتاحه غدًا

كتب- محمد شاكر وعمرو صالح:

أكد الدكتور أحمد غنيم، المدير التنفيذي للمتحف المصري الكبير، أنه قرر إغلاق باب الحجز أمام الجمهور بعد صلاة الجمعة، وذلك بعد تجاوز الطاقة الاستيعابية القصوى للزوار.

وقال "غنيم"، خلال كلمته ضمن فعاليات النسخة الثالثة من منتدى مصر للإعلام، اليوم: "عندما تخطينا القدرة القصوى على استيعاب الجمهور، قررنا أن يكون الحجز (أونلاين) فقط في أيام الإجازات، حتى أستطيع التحكم في الأعداد".

وأضاف: "تعلمت أنني لا أستطيع إرضاء جميع الناس، فالنموذج الذي يقدمه المتحف المصري الكبير ومتحف الحضارة يُعد جديدًا على العالم كله، ونحن نتعلم باستمرار، وشعار الزبون دايمًا على حق نعمل على تحقيقه قدر المستطاع، ونسعى دائمًا لتعديل أدائنا بما يحقق الراحة للزوار".

وأشار "غنيم"، إلى أن المتحف المصري الكبير هو أكبر متحف في العالم، إذ تزيد مساحته على مساحة المتحف البريطاني بخمس مرات، وعلى

متحف اللوفر بمرتين، مؤكدًا أن اهتمام إدارة المتحف لا يقتصر على السياح فقط، بل يمتد إلى رفع وعي المصريين وربطهم بتراثهم وحضارتهم العريقة.

