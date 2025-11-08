كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، كيفية معرفة استهلاك عداد الكهرباء مسبق الدفع (الكارت).

طريقة معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت

يمكن للمشترك معرفة استهلاك عداد الكهرباء الكارت من خلال شاشتين رئيسيتين بالعداد، الأولى تُظهر الرصيد المتبقي بالجنيه، والثانية تُظهر الرصيد المتبقي بوحدة الكيلووات/ ساعة (ك. و. س).

وأشار مرفق الكهرباء، إلى أنه عند ظهور اللمبة الحمراء في العداد، فهذا يعني أن الرصيد المتبقي لا يتجاوز 10 جنيهات، حيث تبدأ لمبة الرصيد، وهي أقصى لمبة على يمين الشاشة، في التنبيه للمستخدم، كما يظهر إنذار آخر عند انقطاع التيار الكهربائي.

وفي هذه الحالة يمكن إعادة تشغيل التيار مؤقتًا بوضع الكارت في العداد دون شحن، إلى أن يقوم المشترك بشحن الكارت مرة أخرى.

خدمة "سلفني شكرًا"

كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر قد أعلنت في وقت سابق عن إمكانية شحن عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع بأنواعها المختلفة من خلال خدمة "سلفني شكرًا"، والتي تتيح للمشتركين استلاف رصيد من شركة التوزيع لمدة 48 ساعة بعد نفاد الرصيد.

ويتم تفعيل الخدمة بوضع الكارت في العداد دون شحن، ليعمل التيار بشكل مؤقت إلى حين إعادة شحن الكارت، وتُخصم قيمة الاستهلاك تلقائيًا عند الشحن الجديد.

وأوضحت الشركة، أن الخدمة تسري فقط على العدادات مسبقة الدفع المنتجة من عام 2019 حتى الآن، بينما العدادات الأقدم لا تتوفر بها هذه الخاصية.

