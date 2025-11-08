حالة الطقس اليوم.. الأرصاد: أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استقرارًا خلال الفترة الحالية، لافتة إلى أن نسب الرطوبة ارتفعت في الجو مما أدى إلى اعتدال حالة الطقس خلال فترات الليل.

وأضافت منار غانم، في تصريحات إلى مصراوي، اليوم، أن الظاهرة الأكثر تأثيرًا خلال الفترة الحالية هي الشبورة المائية والتي تكون كثيفة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، لافتة إلى أن الشبورة تبدأ في التلاشي مع ظهور أشعة الشمس في الساعة الثامنة إلى التاسعة صباحًا.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أعلى من المعدلات الطبيعية، وتسجل الحرارة 27 درجة على القاهرة، و28 لـ33 درجة على المناطق الجنوبية و26 درجة على السواحل الشمالية.

وتابعت: درجات الحرارة خلال فترات الليل تصل لـ16 و17 درجة خاصة على المدن الجديدة، موضحة أن السواحل الشمالية قد تشهد سقوط أمطار خفيفة تصل إلى محافظات الوجه البحري وتستمر حتى منتصف الأسبوع.

