نمو الحجوزات السياحية في مصر بنسبة 44% منذ بداية العام

عقد شريف فتحي وزير السياحة والآثار اجتماعاً مطولاً مع مسئولي منصة TripAdvisor، إحدى أكبر المنصات الإلكترونية العالمية المتخصصة في السفر والسياحة.

يأتي ذلك؛ في إطار لقاءاته المهنية التي يعقدها على هامش مشاركته في فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة (WTM 2025).

وتناول اللقاء، استعراض أوجه التعاون القائمة بين الجانبين والتي تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهداف مشتركة لتعزيز حضور المقصد المصري رقمياً على منصات السفر العالمية.

وتم استعراض مؤشرات الأداء الخاصة بالسوق المصري منذ بداية العام وحتى تاريخه، حيث شهدت مصر نمواً في معدلات الحجوزات الفعلية بنسبة 44% وفقاً لبيانات المنصة.

وأوضح مسئولو TripAdvisor أن المسافرين حول العالم بعد جائحة كورونا باتوا يبحثون عن تجارب سياحية أصيلة وغنية بالثقافة المحلية، مشيرين إلى تزايد الاهتمام بـالسياحة العائلية ومتعددة الأجيال (Family Tourism)، التي توفر أنشطة متنوعة تناسب جميع أفراد الأسرة.

كما أكدوا على أهمية الترويج للمدن والمقاصد المصرية غير التقليدية، باعتبارها جزءاً من تجربة متكاملة تعكس غنى وتنوع الوجهة المصرية.

وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على تنظيم عدد من ورش العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، لبحث أبرز العوامل المحفزة للسفر إلى مصر، وتبادل البيانات والرؤى مع شركاء المهنة من شركات السياحة ومنظمي الرحلات حول توجهات السائحين واحتياجات الأسواق المختلفة، وبما يُمكّنهم من تصميم برامج سياحية تتماشى مع تفضيلات المسافرين حول العالم.

شارك في اللقاء المهندس أحمد يوسف الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والسيد محمد محسن مدير عام المكاتب الخارجية بالإدارة المركزية للمكاتب السياحية بالهيئة، وأحمد نبيل، معاون الوزير للطيران والمتابعة، والسيدة سوزان مصطفى مدير عام الترويج السياحي بالهيئة.

