السياحة: لن يُسمح بدخول أي مسافر إلى مصر دون هذا التطعيم

أهابت وزارة السياحة والآثار بجميع شركات السياحة التأكد من حصول المسافرين القادمين إلى مصر من الدول المتأثرة بمرض الحمى الصفراء على شهادات التطعيم المعتمدة ضد المرض، وذلك تنفيذًا لتوصيات اللوائح الصحية الدولية.

جاء ذلك بناءً على خطاب نائب وزير السياحة والآثار، بالإشارة إلى ما ورد من الدكتور نائب وزير الصحة والسكان للطب الوقائي والصحة العامة والرعاية الأولية، والذي تضمن الإحاطة بتكرار وقائع وصول ركاب إلى البلاد دون تقديم شهادات التطعيم المطلوبة خلال الآونة الأخيرة.

وأكدت الوزارة، بحسب خطاب لها، حصل "مصراوي" على نسخة منه، على ضرورة عدم استثناء أي راكب قادم من الدول المدرجة في قائمة البلدان المتأثرة بالحمى الصفراء، سواء كانت رحلاتهم مباشرة أو غير مباشرة، من شرط تقديم الشهادة الصحية.

وشددت على أهمية حصول المسافرين على التطعيم قبل الوصول إلى مصر بما لا يقل عن عشرة أيام حتى تُعتد الشهادة عند دخولهم البلاد، حفاظًا على الصحة العامة ومنعًا لانتقال الأمراض الوبائية.

اقرأ أيضًا:

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. وفرص أمطار