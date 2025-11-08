بيت الشعر العربي يطلق ملتقى العامية المصرية "دورة مجدي نجيب"

ينظم صندوق التنمية الثقافية من خلال بيت الشعر العربي بمقره في مركز إبداع الست وسيلة خلف الجامع الأزهر، فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى العامية المصرية، التي تُقام هذا العام تحت عنوان «دورة الشاعر الكبير مجدي نجيب»، خلال الفترة من 8 حتى 10 نوفمبر الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز شعراء العامية من مختلف المحافظات.

يأتي الملتقى تقديرًا لتجربة الشاعر الكبير مجدي نجيب، التي أثرت وجدان المتلقي المصري والعربي، وأسهمت في ترسيخ هوية شعر العامية المصرية كأحد أبرز أشكال التعبير الإبداعي المرتبطة بالوجدان الشعبي.

وقال الشاعر سامح محجوب، مدير بيت الشعر العربي: "يأتي ملتقى العامية المصرية في دورته الثالثة استمرارًا لنهج بيت الشعر في الاحتفاء بالتجارب الأصيلة التي حافظت على جمال اللغة المصرية وقربها من وجدان الناس".

وأضاف: اخترنا هذا العام اسم الشاعر الكبير مجدي نجيب تقديرًا لإبداعه الذي شكّل وجدان جيلٍ كامل، وإيمانًا بأن العامية ليست لغة هامشية، بل لغة حياةٍ وهويةٍ وثقافةٍ متجذّرة.

وتابع "محجوب" أن الملتقى يهدف إلى مدّ جسور التواصل بين أجيال الشعراء، ودعم المواهب الشابة التي تقدم رؤى جديدة تعبّر عن نبض الشارع المصري بروحٍ فنية راقية.

ويأتي الملتقى ضمن خطة صندوق التنمية الثقافية الهادفة إلى إتاحة المنصات الثقافية والإبداعية أمام المبدعين في مختلف المجالات، ودعم المشهد الثقافي المصري عبر برامجه المتنوعة التي تشمل الشعر والموسيقى والفنون التشكيلية والتراث والحرف التقليدية، في إطار تحقيق العدالة الثقافية ونشر قيم الجمال والإبداع في ربوع الوطن.