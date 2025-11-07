عمرو أديب: اختار بضميرك.. اللي بينك وبين صندوق الانتخابات ربنا وحده

أكد الإعلامي عمرو أديب أن "الفاسد" ليس فقط السارق أو النصاب. إن الفاسد هو من لا يؤدي دورًا، لا يحضر، لا يؤثر إيجابيًا في حياتك، مشيرًا إلى أن اختيارك الفردي سري تمامًا بينك وبين الصندوق وربنا.

وقال أديب، خلال برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، إن القوائم تكسب جماعيًا لكن الفردي مسؤوليتك وحدك.

وأشار إلى أن لا أحد يرى اختيارك ولا يعرف، مؤكدًا أن قلبك وصندوقك هما الحكمان الوحيدان، وستحاسب على هذا الاختيار أمام الله.

وتابع أديب أن "فاسد" يعني غير كفء ولا يستحق، موضحًا أن كل دائرة تعرف "الكويس من الوحش"، مشددًا على أن لا تختار بالصور في الشوارع بل بالضمير والمعرفة الشخصية.

وأكد أن هذا النداء بالضمير نادر عالميًا، مشيرًا إلى أن في أمريكا أو بريطانيا لا يُطلب من الناخب "اختار بضمير" لأنه أمر مفروغ منه، موضحًا أننا نريد أفضل العناصر الممكنة في البرلمان.

وأكد أن استفتِ قلبك حتى لو ضغطوا عليك، مشيرًا إلى أن مصير المرشح في يدك، "اختار المحترم وارفض السيء"، داعيًا لعدم كتم الشهادة وإعطاء صوتك لمن يستحق.