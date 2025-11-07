نفاد تذاكر المتحف المصري الكبير اليوم بسبب الإقبال الكبير من الزوار

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت إدارة المتحف المصري الكبير، اليوم الجمعة الموافق 7 نوفمبر 2025، نفاد جميع تذاكر الزيارة المخصصة لليوم نتيجة الإقبال الكبير من الزائرين، ووصول الأعداد إلى السعة التشغيلية الكاملة المقررة داخل المتحف.

وأكدت الإدارة في بيان لها أنه تم إيقاف حجز وبيع التذاكر لليوم فقط، سواء عبر نظام الحجز الإلكتروني على الموقع الرسمي للمتحف أو من خلال شباك التذاكر ببوابة الدخول، على أن يُستأنف فتح باب الحجز مجددًا غدًا السبت 8 نوفمبر 2025.

وأوضحت إدارة المتحف المصري الكبير أن جميع الحجوزات المؤكدة مسبقًا عبر القنوات الرسمية سارية كما هي، وسيتم استقبال أصحابها بشكل طبيعي دون أي تغيير في مواعيد الزيارة أو الإجراءات التنظيمية.

وتوجهت إدارة المتحف بخالص الشكر والتقدير للزائرين على تعاونهم وتفهمهم، مشيدةً بالحماس والإقبال الكبير الذي يعكس المكانة الثقافية العالمية التي يحتلها المتحف كأحد أبرز المقاصد السياحية في مصر والعالم.

