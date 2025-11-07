طقس الأيام المقبلة.. ارتفاع الحرارة خلال ساعات النهار

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مستقرًا نسبيًا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية المعتادة في مثل هذا الوقت من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بعدة درجات فوق المعدل الطبيعي، خاصة خلال ساعات النهار، بينما تنخفض تدريجيًا مع حلول الليل، لتسود أجواء أكثر اعتدالًا.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يساهم في تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال البلاد، مع وجود فرص ضعيفة ومحدودة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، قد تمتد أحيانًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى.

وأكدت الدكتورة منار غانم أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب المحافظات، بينما يصبح معتدلًا إلى مائل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مشيرة إلى أن الفارق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى قد يصل إلى نحو 12 درجة مئوية.

وشددت عضو هيئة الأرصاد، على أن الشبورة المائية الكثيفة تُعد من أبرز الظواهر الجوية خلال هذه الفترة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، داعية قائدي المركبات إلى توخي الحذر أثناء القيادة في الصباح الباكر لتجنب الحوادث الناتجة عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

اقرأ أيضًا:

موعد تشغيل القطار الكهربائي السريع بقطاع أكتوبر

الطقس اليوم.. الأرصاد تحذر من الشبورة.. وفرص أمطار

القانون يُجرم رشوة الناخبين.. عقوبة تصل إلى الحبس والغرامة