"شباب المصريين بالخارج" يدعو للمشاركة الإيجابية في انتخابات البرلمان

دعا اتحاد شباب المصريين بالخارج، برئاسة النائب محمود حسين، أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى المشاركة في انتخابات مجلس النواب، التي ستنطلق غدًا الجمعة بالخارج.

وقال النائب محمود حسين، إن مشاركة المصريين في الخارج تعكس وعيًا وطنيًا كبيرًا وإيمانًا راسخًا بأهمية دورهم في بناء مستقبل الدولة، مشيرًا إلى أن المشاركة ترسل رسالة واضحة بأن المصريين جميعًا، سواء في الداخل أو الخارج، يقفون صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية في مواجهة التحديات.

وناشد رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، أبناء الجاليات المصرية اغتنام هذه الفرصة للتعبير عن إرادتهم الحرة باختيار من يمثلهم في مجلس النواب، ممن يعبرون عن طموحاتهم ويخدمون مصالحهم الوطنية.

وأكد أعضاء مجلس إدارة اتحاد شباب المصريين بالخارج أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يتطلب من الجميع أن يلبوا نداء الوطن، مشيرين إلى أن أعضاء الاتحاد المتواجدين في مختلف دول العالم يقومون بدور توعوي كبير للتأكيد على أهمية المشاركة الإيجابية في تلك الانتخابات.

