متحدث الوزراء: مشروع تطوير علم الروم يوفر 250 ألف فرصة عمل

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن مشروع "سملا وعلم الروم" يمثل استثمارًا قطريًا ضخمًا يأتي في إطار خطة الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة القاهرة والناس، أن المشروع يعكس ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد المصري، وسيحقق عائدًا كبيرًا يعزز من موارد الدولة ويخلق فرص عمل واسعة للمواطنين.

وأوضح "الحمصاني"، أن اتفاقية الشراكة الاستثمارية الجديدة تأتي ضمن جهود الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء، موضحًا الجوانب المالية للصفقة: "قيمة الصفقة تبلغ 3.5 مليار دولار، إلى جانب حصول الدولة المصرية على 15% من الأرباح بعد استرداد التكاليف الاستثمارية".

وأشار إلى أن الدولة ستحصل أيضًا على حصة عينية من المشروع بقيمة 1.8 مليار دولار، ليكون إجمالي الاستثمارات المتوقعة في مراحل التنفيذ المختلفة نحو 29.7 مليار دولار.

وأكد "الحمصاني"، أن المشروع سيسهم في توفير نحو 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مشددًا على أن هذا الاستثمار يمثل خطوة مهمة في رؤية الدولة لتطوير الساحل الشمالي الغربي وتحويله إلى منطقة تنموية وعمرانية كبرى.

