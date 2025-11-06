عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعًا مع ممثلي شركة ميكوميد برئاسة رامي رجب، الرئيس التنفيذي للشركة، وعدد من شركائها الإقليميين والدوليين بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يأتي ذلك في إطار جهود الهيئة لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات الرعاية الصحية وصناعة المستلزمات والتكنولوجيا الطبية.

وناقش الاجتماع آليات التعاون المشترك لدعم وتطوير قطاع المستلزمات والتكنولوجيا الطبية، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وضمان إتاحة أحدث الحلول والتقنيات الطبية للمرضى والعاملين في القطاع الصحي.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي، حرص الهيئة على مد جسور التعاون مع كبرى الشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجال التكنولوجيا والمستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أن الهيئة تتبنى نهجًا قائمًا على الشراكة والتكامل لدعم القطاع الصحي وتعزيز قدراته التصنيعية والرقابية.

وأوضح أن مثل هذه اللقاءات تمثل فرصة مهمة لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة نحو تعزيز التصنيع المحلي وجذب الاستثمارات في قطاع الرعاية الصحية.

كما شدد رئيس هيئة الدواء المصرية، على أن الهيئة تعمل وفق رؤية واضحة تهدف إلى تطوير المنظومة الرقابية بما يواكب المعايير الدولية، ويضمن سرعة إتاحة الأجهزة والمستلزمات الطبية المبتكرة داخل السوق المصري، مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة والأمان.

من جانبها، أعربت شركة "ميكوميد"، عن تقديرها لجهود هيئة الدواء المصرية في تطوير الإطار التنظيمي للمستلزمات والتكنولوجيا الطبية، ودورها البارز في تهيئة بيئة عمل محفزة للاستثمار في القطاع الصحي المصري.

وأكد ممثلو الشركة، حرصهم على تعزيز التعاون مع الهيئة لدعم تبادل الخبرات، وتطوير القدرات الفنية والتنظيمية المشتركة، بما يسهم في تسريع إتاحة التقنيات الطبية الحديثة داخل السوق المصري، وتوسيع نطاق الاستفادة منها على مستوى المنطقة.

كما أشاد وفد الشركة، بالخطوات المتقدمة التي اتخذتها هيئة الدواء المصرية في تحديث منظومة الرقابة، مؤكدين أن مصر تمثل شريكًا استراتيجيًا مهمًا في خطط الشركة لتوسيع نطاق أعمالها في الشرق الأوسط وأفريقيا، وتعزيز منظومة الرعاية الصحية من خلال تطبيق أعلى المعايير العالمية في الجودة والسلامة.

حضر اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، الدكتورة ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، والدكتور أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة والمشرف علي الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق.

كما حضر من جانب شركة "ميكوميد، رنا شلهوب، مديرة الشؤون التنظيمية، وكارول عطية، المديرة المساعدة للشؤون التنظيمية في بوسطن ساينتيفيك ورئيسة لجنة الشؤون التنظيمية في "ميكوميد"، وميريت أبشروان، المديرة المساعدة للشؤون التنظيمية للشرق الأوسط وأفريقيا في جونسون آند جونسون ونائب رئيس لجنة الشؤون التنظيمية بالشركة، ومازن طخاح، المدير الأول للشؤون الحكومية للشرق الأوسط وأفريقيا في جونسون آند جونسون وعضو مجلس إدارة "ميكوميد"، وفاطمة وهبان، مسؤولة الشؤون التنظيمية والجودة في شركة ميدترونيك، وشيماء صلاح، رئيسة الشؤون التنظيمية في شركة ألكون.

