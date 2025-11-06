بدء بث ختمة المصحف المرتل لطلاب الأزهر في إذاعة القرآن الكريم الأحد

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن بدء بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف على إذاعة القرآن الكريم الأحد المقبل.

وتوالي إذاعة القرآن الكريم بث الختمة المرتلة لطلاب الأزهر يوم الأحد من كل أسبوع، وذلك في الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وقال الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن الختمة المرتلة لطلاب الأزهر الشريف تؤكد استمرار ريادة المدرسة المصرية في التلاوة، والإشراق المتواصل للموهوبين الجدد والتدفق اللانهائي لسلاسل الإبداع في قوتنا الناعمة.

