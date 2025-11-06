رئيس مجلس الشيوخ يستقبل رئيس هيئة قناة السويس

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، بمكتبه اليوم، الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

في مستهل اللقاء، قدّم الفريق أسامة ربيع، التهنئة للمستشار عصام فريد بمناسبة توليه رئاسة مجلس الشيوخ، مؤكدًا أن هذا الاختيار يعكس حجم الثقة التي أولاها له أعضاء المجلس، ومتمنيًا له ولأعضاء المجلس التوفيق والسداد في أداء مهامهم الوطنية بما يصب في صالح الوطن والمواطنين.

من جانبه، أعرب المستشار عصام فريد، عن بالغ سعادته وامتنانه بهذه التهنئة الغالية، مشيدًا بما تقوم به هيئة قناة السويس من مشروعات قومية وتنموية رائدة، ومؤكدًا استعداد المجلس للتعاون الكامل مع الهيئة بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطنين.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس، والمستشار الدكتور أحمد عبد الغني، الأمين العام لمجلس الشيوخ، والمستشار عمرو يسري، المستشار القانوني لرئيس المجلس.

اقرأ أيضًا:

افتتاح المتحف المصري الكبير.. كيف قفزت أسعار الغرف الفندقية في مصر؟

أسعار العمرة الاقتصادية والخمس نجوم في نوفمبر.. تبدأ من 30 ألف

سد النهضة يحتجز 95% من طمي النيل.. كيف يؤثر ذلك على القطاع الزراعي بدول المصب؟

كيف سيحدث المتحف المصري الكبير نقلة عالمية في السياحة الثقافية؟