رئيس مجلس الشيوخ يستقبل المستشار عدلي حسين والنائب العام الأسبق

كتب : نشأت علي

07:55 م 06/11/2025

استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم، المستشار عدلي حسين، رئيس محكمتي استئناف وجنايات القاهرة الأسبق، ومحافظ المنوفية والقليوبية الأسبق.

وخلال اللقاء، قدم المستشار عدلي حسين، خالص التهاني إلى المستشار عصام فريد بمناسبة توليه منصب رئيس مجلس الشيوخ، مُعربًا عن تمنياته له بالتوفيق والسداد في أداء مهامه الوطنية، ومؤكدًا أن مجلس الشيوخ بما يضمه من كفاءات وخبرات متنوعة سيُثري العملية التشريعية في مصر.

وفي سياق متصل، استقبل المستشار عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، المستشار نبيل صادق، النائب العام الأسبق، الذي قدّم بدوره التهنئة بمناسبة توليه رئاسة المجلس، متمنيا له النجاح في أداء مهامه بما يحقق المصلحة العليا للوطن.

