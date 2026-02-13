إعلان

ترامب: قادة الناتو جميعهم أصدقائي

كتب : مصراوي

10:12 م 13/02/2026

ترامب وأمين عام الناتو

(د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن قادة الدول الأعضاء الأخرى في حلف شمال الأطلسي "جميعهم أصدقائي"، وذلك في خضم مخاوف مستمرة منذ فترة طويلة بشأن مدى التزامه بالتحالف عبر الأطلسي.

وردا على سؤال أحد الصحفيين عن الرسالة التي يود توجيهها إلى قادة العالم المجتمعين في ميونخ لحضور منتدى أمني رفيع المستوى، قال دونالد ترامب: "الرسالة الوحيدة هي أننا تربطنا علاقة رائعة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو)."

وأضاف الرئيس الأمريكي: "نحن جزء قوي جدا من حلف الناتو، وقادة الدول المختلفة التي نتحدث عنها، جميعهم أصدقائي."

وعلى عكس العديد من القادة الأوروبيين، لن يحضر ترامب مؤتمر ميونخ للأمن.

ويرأس وفد الولايات المتحدة هذا العام وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ومن المقرر أن يلقي كلمة أمام المشاركين في المؤتمر غدا السبت.

