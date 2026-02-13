إعلان

نائبة أمريكية: ترامب يحاول دفع العالم نحو عصر الاستبداد

كتب : مصراوي

10:24 م 13/02/2026

ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز نائبة بالكونجرس

(د ب أ)

اتهمت عضو الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز اليوم الجمعة، إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمحاولة دفع العالم نحو عصر استبدادي.

وفي كلمتها أمام مؤتمر ميونخ للأمن، قالت النائبة الديمقراطية اليسارية من نيويورك، إن الإدارة تسحب الولايات المتحدة من دورها القيادي العالمي التقليدي وتتنازل عن النفوذ في أوروبا لصالح روسيا.

وقالت عن إدارة ترامب: "إنهم يتطلعون إلى سحب الولايات المتحدة من العالم بأسره، حتى نتمكن من التحول إلى عصر من المستبدين الذين يمكنهم تقسيم العالم."

وأضافت:" حيث يستطيع دونالد ترامب أن يقود نصف الكرة الغربي وأمريكا اللاتينية كأنه عالمه الشخصي الخاص، حيث يمكن لبوتين أن يرتع كيفما يشاء في أنحاء أوروبا وأن يتسلط على حلفائنا هناك، وأن يستحوذ المستبدون بشكل أساسي على نطاقاتهم الجغرافية الخاصة."

وقالت أوكاسيو-كورتيز إن على الشراكات العالمية أن تعمل كحاجز أمام هذه التطورات، وأضافت أنها حضرت وآخرون من الولايات المتحدة مؤتمر ميونخ للأمن لإبداء الاستعداد لفصل جديد.

وأشارت إلى أنه رغم أن العالم يدخل عصرًا جديدًا، فإن غالبية الأمريكيين ليسوا مستعدين بعد للتخلي عن نظام قائم على القواعد أو التخلي عن التزامهم بالديمقراطية.

ألكساندريا أوكاسيو كورتيز الكونجرس الأمريكي دونالد ترامب

أخبار

المزيد

