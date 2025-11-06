إعلان

مدبولي: مشروع تطوير "علم الروم" يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة

كتب : محمد أبو بكر

01:49 م 06/11/2025

الدكتور مصطفى مدبولي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة، وقطاع السياحة فى مصر على قمة أولوياتنا.


قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع علم الروم لم يكن ليرى النور على أرض الواقع لولا التوجيهات الواضحة من قيادتي مصر وقطر.


وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الدوحة والاتفاق مع صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني على ضخ استثمارات قطرية في مصر، كانا بمثابة البوابة الأولى لانطلاق المشروع العملاق.


وأكد رئيس الوزراء، خلال مراسم توقيع شراكة استثمارية مصرية – قطرية لتنمية منطقة علم الروم بمحافظة مطروح، أن هذا التعاون يعكس مدى حرص البلدين على تعزيز التنمية الشاملة وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين.





الدكتور مصطفى مدبولي مشروع تطوير عمرانية متكاملة

