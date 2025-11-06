كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة عن تأثيرات حجب سد النهضة لطمي النيل الأزرق على القطاع الزراعي بدولتي المصب السودان ومصر.

وقال شراقي في تصريحات خاصة لمصراوي: إن سد النهضة الإثيوبي يحجز ما يقرب من 95% من طمي النيل الأزرق العالق بالمياه القادمة لدولتي المصب السودان ومصر، موضحا أن ترسبه في قاع السد تسبب في انخفاض السعة التخزينية للسد من 64 مليار متر مكعب إلى 63 مليار متر مكعب.

وأشار شراقي إلى أن حجز الطمي سيؤثر على السودان في الناحية الزراعية وتدعيم النباتات حيث أن الري بطمي مياه النيل الأزرق تزيد من خصوبة التربة الزراعية موضحا أن حجب الطمي خلف سد النهضة سيجبر السودان على استخدام الأسمدة الزراعية للمحافظة على كميات الإنتاج من المحاصيل الزراعية.

وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي في مصر قال شراقي: إن الطمي لا يصل في مصر في كلا الحالات نظرا لأن هناك عدة سدود بمجرى المياه بالسودان تحجز الطمي العالق بالمياه قبل وصولها لمصر وذلك فضلا عن وجود السد العالي الذي من شأنه أن يحجز ما تبق من طمي بالمياه.

وأوضح شراقي أن وصول المياه دون طمي لبحيرة السد العالي، تعد من النقاط الإيجابية كونها تجعل البحيرة تخزن كميات كبيرة من المياه وتحافظ على كميات الطاقة الكهربائية التي يولدها السد.

