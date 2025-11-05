بدأ المؤتمر الختامى لقطاعى الصعيد وغرب الدلتا لحزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بحضور قيادات الحزب، وذلك فى إطار الاستعدادات النهائية لانتخابات مجلس النواب 2025، واستمرارًا لخطة الحزب فى الحشد ودعم مرشحيه قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.

وأكد أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، أن رؤية الحزب منذ أول استحقاق انتخابي قامت على مبدأ المشاركة لا المغالبة.

وشدد عبد الجواد على أن الحزب يؤمن بأن البرلمان هو صوت الشعب ونبض المواطن، باعتباره المنصة الأساسية التي تعبر عن تطلعات المصريين وتدافع عن مصالحهم، مشيرًا إلى أن ممثلي الحزب داخل المجلس يعملون من أجل خدمة المواطن ودعم الدولة في آن واحد.

وأضاف الأمين العام أن الحزب استطاع خلال الفترة الماضية أن يجمع مع باقي الأحزاب أرضية مشتركة، قوامها دعم القيادة السياسية المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن هذا التوافق بين الكيانات السياسية يعكس روح المسؤولية الوطنية في مواجهة التحديات.

كما لفت عبد الجواد إلى أن هناك دورًا متكاملًا للأحزاب السياسية والإعلام المصري بمختلف مؤسساته، مشيدًا بالدور الذي يقوم به الإعلاميون في تعزيز الوعي ونقل الحقيقة للرأي العام.

وأكد على أن حزب مستقبل وطن عمل بجد وإخلاص من أجل المواطن والدولة، موضحًا أنه في حال وُفق الحزب في بعض خطواته فذلك إنجاز يُحسب للوطن، وإذا أخفق في أخرى فإنه يتعهد ببذل أقصى جهد لتصحيح المسار وتفادي الأخطاء مستقبلًا.

وأشار الأمين العام إلى أن رجال الأعمال داخل الحزب يمثلون نسبة محدودة لا تتجاوز 10% من المرشحين، قائلا: وجودهم طبيعي لأنهم جزء من النسيج الاجتماعي المصري، موضحًا أن اختيارهم جاء وفق معايير موضوعية تشمل الثقل الشعبي والقدرة على خدمة المواطنين.

وشهد المؤتمر، حضور كل من المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، أحمد عبد الجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، خالد شلبى، أمين تنظيم الحزب، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة الأسبق، والنائب عبد الوهاب خليل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

