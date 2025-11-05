النهار تكشف رسميًا عن اسم برنامج أحمد شوبير الجديد

كشفت شبكة تليفزيون النهار عن إسم البرنامج الجديد الذي سيقدمه الكابتن أحمد شوبير على شاشتها.

وأوضحت إدارة "النهار"، أن إسم البرنامج سيكون "الناظر.. مع أحمد شوبير" وقد أطلقت القناة منذ قليل، البرومو

الخاص به، وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعياً العاشرة والنصف مساءً اعتباراً من الأسبوع الأخير للشهر الجاري.

وسيناقش شوبير في برنامجه الجديد كل قضايا الشأن الجاري في الرياضة مع التركيز على الإنفرادات الخبرية التي يتميز بها واللقاءات الحصرية مع نجوم الكرة وصناع الأحداث الرياضية المهمة .

اقرأ أيضًا:

الحكومة تمد الإعفاء من رسوم مقابل "الجعل" حتى نهاية ديسمبر 2026.. تفاصيل

أسعار شقق الإسكان التعاوني والحجز أول ديسمبر

طرح أراض جديدة للاستثمار العقاري ضمن مشروعات "المجتمعات العمرانية"