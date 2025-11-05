568 مدرسة تحت المجهر.. "الأوقاف" تكشف عن استراتيجيتها لتعزيز الانتماء

كشف الدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف، عن تفاصيل جديدة حول جهود الوزارة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لترسيخ القيم والأخلاق لدى الطلاب، مؤكداً أن هذه الجهود تندرج ضمن الإطار الأوسع لجهود الدولة الهادفة إلى إعادة بناء الشخصية المصرية.

وأوضح رسلان، في مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت" على قناة الناس، أن الوزارة تنظم قوافل دعوية شاملة تغطي أكثر من 568 مدرسة على مستوى الجمهورية تحت عنوان رئيسي هو "أثر القيم الدينية والاجتماعية في تعزيز احترام الكبار".

وتابع: انطلقت القوافل من مبادرة "صحح مفاهيمك"، وتهدف إلى معالجة السلوكيات السلبية في المجتمع بأسلوب علمي ومنهجي، بالتعاون مع ما يزيد عن 15 وزارة ومؤسسة أخرى.

وأكد المتحدث أن المبادرة تسعى لربط العلم بالقيم والانتماء، مشدداً على أن القيم والأخلاق "ليست ترفاً تربوياً، بل ركيزة أساسية" في بناء المجتمع المصري المعاصر.

وتابع: لا يقتصر عمل القوافل على المدارس فحسب، بل تستهدف أيضاً المساجد ومراكز الشباب ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، لضمان وصول الرسالة التوعوية إلى أوسع قطاع ممكن، لضمان تحقيق "تغيير حقيقي في الوعي والسلوك" بدلاً من مجرد أنشطة شكلية.

وأشار "رسلان" إلى أن الوزارة تتبع منهجاً علمياً لتقييم الأثر ويتم ذلك عن طريق التنسيق المباشر مع الأخصائيين الاجتماعيين في المدارس، ومتابعة التغير الذي يطرأ على سلوك الطلاب بعد تنفيذ القوافل، و تحديد الحاجة إلى تكرار الأنشطة أو تطويرها بناءً على نتائج المتابعة السلوكية.

وأضاف "رسلان"، أن عملية اختيار المدارس تتم بناءً على تنسيق بين مديريات الأوقاف والتعليم في كل محافظة، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة القضايا السلوكية المنتشرة في المنطقة، مثل التنمر أو ضعف احترام المعلم أو الزملاء.

