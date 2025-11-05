كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وأضافت "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أن البلاد تشهد طقسًا خريفيًا مستقرًا نسبيًا، مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الكتل الهوائية القادمة من المناطق الصحراوية تؤثر حاليًا على أغلب أنحاء الجمهورية، وهو ما يجعل قيم درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بعدة درجات، خاصة خلال ساعات النهار.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن حالة الطقس غدًا تشهد تأثر البلاد غدًا بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، سيساعد على تكون السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال البلاد.

وبينت أن حالة الطقس تشهد فرصًا لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد أحيانًا إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ولكن بشكل ضعيف ومتفرق.

وأكدت عضو هيئة الأرصاد، أن الطقس سيكون مائلًا للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يميل إلى الاعتدال أو البرودة ليلًا، خصوصًا في الساعات المتأخرة من الليل وخلال الصباح الباكر، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

وأشارت إلى أن الشبورة المائية الكثيفة تعد الظاهرة الجوية الأبرز خلال هذه الفترة، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، محذّرة قائدي المركبات من خطورة القيادة خلال فترات تكون الشبورة في الصباح الباكر.

ودعت المواطنين إلى ارتداء الملابس المناسبة أثناء ساعات الصباح والمساء، نظرًا لفروق درجات الحرارة الكبيرة بين النهار والليل التي قد تصل إلى نحو 12 درجة مئوية.

وتابعت: الفترة المقبلة تشهد استقرارًا نسبيًا في الأحوال الجوية، إلا أن فصل الخريف يتميز دائمًا بالتقلبات السريعة؛ فيجب متابعة النشرات الجوية أولًا بأول.

