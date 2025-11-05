"القاسمي" يتفقد جناح هيئة المصرية الكتاب بالشارقة ويكرم "سلماوي"

حرص الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم الشارقة، على تفقد جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب المشارك في فعاليات الدورة الرابعة والأربعين من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي انطلقت فعالياته اليوم وتستمر حتى 16 نوفمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة، تحت شعار «بينك وبين الكتاب».

وخلال الجولة، استقبل الدكتور خالد أبو الليل، القائم بأعمال رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، الدكتور سلطان القاسمي، حيث أهداه عدداً من إصدارات الهيئة، من بينها المجموعة الكاملة للكاتب الكبير محمد سلماوي، الذي اختير شخصية العام الثقافية للمعرض هذا العام، إلى جانب عدد من الإصدارات المتميزة مثل: «الجولة العربية الإسرائيلية الرابعة عام 1973»، و«موسوعة رؤية»، و«ملكات مصر»، و«رمسيس العظيم».

وأشاد "القاسمي" بما تقوم به الهيئة المصرية العامة للكتاب من جهود رائدة في نشر المعرفة وحفظ التراث وإثراء المشهد الثقافي العربي، مؤكداً تقديره للدور الثقافي العريق لمصر ومكانتها الراسخة في وجدان الأمة العربية.

وفي إطار فعاليات المعرض، كرَّم الشيخ القاسمي الكاتب محمد سلماوي تقديراً لمسيرته الأدبية والفكرية الثرية، وإسهاماته المتميزة في خدمة الثقافة العربية.

من جانبه، هنأ الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، الكاتب محمد سلماوي على هذا التكريم، مشيداً باختيار معرض الشارقة الدولي للكتاب له شخصية العام الثقافية، لما يعكسه ذلك من تقديرٍ لدور الأدباء والمفكرين المصريين، وتجسيدٍ لعمق العلاقات الثقافية المتميزة بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

ويحتفي المعرض هذا العام بالكاتب والمسرحي المصري محمد سلماوي تقديراً لمسيرة إبداعية تمتد لأكثر من خمسة عقود، قدّم خلالها أعمالاً أدبية ومسرحية أثرت المشهد الثقافي العربي، وجعلت منه أحد أبرز الأصوات الإبداعية في الأدب العربي المعاصر.

وتقيم الهيئة المصرية العامة للكتاب غداً الخميس، ضمن فعاليات المعرض، حفل توقيع لإصدارات الكاتب محمد سلماوي الصادرة عن الهيئة، وذلك في تمام الساعة الرابعة مساءً بجناح الهيئة بمعرض الشارقة الدولي للكتاب.

